KUULA | Hiiu Lehe minutid 18. novembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Tavaline ettpanek klassiruumis
- Suvine etendus läheb edasi
- Saared peaksid koos töötama
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Läinud neljapäeval kogunes ligi 200 purjesportlast, treenerit, klubijuhti ja purjetamise toetajat Tallinna Amservi esinduses, et ühiselt lõpetada 2025. aasta purjetamishooaeg.
Eile, 18. novembril kell 22.39 sai häirekeskus teate, et Hiiumaal Luidja külas põleb elumaja. Sündmusele reageerinud päästjad leidsid majast hukkunud inimese.
Laupäeval tõi Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) üritustesarja Ylispordi viimane etapp – Ylipall – Hiiumaale ligi 400 tudengit, õppejõudu ja vilistlast kokku 16 kõrgkoolist. Tegemist...
Valimisliidu Ühine Hiiumaa ja üksikkandidaadi Aivar Viidiku valimiskampaania rahastamise aruanded on avalikud.