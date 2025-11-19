Jälgi meid
HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 18. novembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Tavaline ettpanek klassiruumis
  • Suvine etendus läheb edasi
  • Saared peaksid koos töötama

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

