Tuleval neljapäeval esinevad Viscosa kultuuritehases kaks muusikutest sõpra – Tõnu “Tõun“ Timm ja Mikk Tammepõld. Tõnu Timm ütles, et on kontserdi eel meeldivalt pabinas, sest koos Mikuga on varem piisavalt vähe koos esinetud. “Lood ei ole veel lihasmälus ja võivad lappamagi minna, aga Mikk on paduandekas, nii et küll me hakkama saame,“ rääkis Tõnu.