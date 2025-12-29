Videvik ja värvilised prožektorid lõid Kärdla kirikusse lummava meeleolu, mis kavas olnud eri ajastutest pärit muusikat veelgi võimendas. Dirigent Endrik Üksvärava käe all kõlasid nii traditsioonilised kui ka nüüdisaegsed heliteosed, ulatudes õrnast pianost võimsate helideni. Kontsert algas tuntud jõuluklassikaga “Valged jõulud” ja lõppes lauluga “Jõuluöö”, nende vahele jäi muusikat, mida kuuleb harvem, kuid mis just seepärast eriliselt mõjus.
KULTUUR
KONTSERT | Head muusikat pole kunagi liiga palju
Kammerkoori Collegium Musicale kontsert “Helisevad jõulud” rikastas jõulupühade eelset aega kõrgetasemelise muusikaelamusega. Kuigi Hiiumaal on olnud võimalus kuulda ka teisi silmapaistvaid külalisesinejaid, on iga selline kontsert tänuväärne ja paljude jaoks eriline, kuna avardab kuulajate muusikalisi kokkupuuteid ning toob siinsesse kultuuriruumi uusi kihistusi.
