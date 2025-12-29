KONTSERT | Head muusikat pole kunagi liiga palju

Videvik ja värvilised prožektorid lõid Kärdla kirikusse lummava meeleolu, mis kavas olnud eri ajastutest pärit muusikat veelgi võimendas. Dirigent Endrik Üksvärava käe all kõlasid nii traditsioonilised kui ka nüüdisaegsed heliteosed, ulatudes õrnast pianost võimsate helideni. Kontsert algas tuntud jõuluklassikaga “Valged jõulud” ja lõppes lauluga “Jõuluöö”, nende vahele jäi muusikat, mida kuuleb harvem, kuid mis just seepärast eriliselt mõjus.