Keskkonnaamet: moodulhotell tuleb likvideerida

Kolmapäeval edastas Keskkonnaamet Hiiumaa vallavalitsusele oma seisukoha Kärdla sadamas asuva ajutise majutushoone kohta, milles ütleb, et ranna ehituskeeluvööndisse püstitatud moodulmajad rikuvad looduskaitseseadust ning need tuleb likvideerida.

Looduskaitseseadus sätestab ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatuseks linnas ja alevis 50 meetrit. Sellele alale on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Kuigi moodulhotell ei asu kaitsealal, hoiualal ega püsielupaigas, mis tähendab, et ehitusloa andmiseks pole Keskkonnaameti kooskõlastus nõutav, on ameti lõppjäreldus siiski, et sadama territooriumile või selle lähiümbrusesse ehitamine eeldab ehituskeeluvööndi vähendamist.