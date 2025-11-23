“Hiirte käitumise järgi saab ilma ennustada,” seletab Kaigutsi küla elanik Ilmi Aksli. “Kui nemad majja kipuvad, siis on oodata külmade ilmade saabumist. Nemad teavad seda mitu päeva ette.”
KASULIK TEADA
KASS VÕI LÕKS | Kuidas valmistuda sügiseseks hiiretõrjeks?
Sügise saabudes võib kodudes seinte vahelt ja pööningult kuulda iseloomulikku krabistamist ja isegi piiksumist. Ei – need ei ole hingedekuu kummitused, vaid hiired, kes otsivad sooja kodu.
UUDISED
Reede õhtul Emmaste Teemajas toimunud Reformierakonna Hiiumaa piirkonna üldkoosolekul valiti piirkonnajuhiks tagasi Evelin Lehtsaar.
LOODUS
Jugapuude saar Kassari – kõlab nagu väljamõeldis. Esiteks, Kassarit ei loeta enam saareks – olgu sellega kuidas on, aga jugapuud kasvavad Kassaris igatahes. Inimese...
KULTUUR
Nädalapäevad tagasi viisid Tallinna Ülikooli õppejõud Aleksander Pulver ja Ruth Shimmo Kärdla baptistikoguduse palvelas läbi kahepäevase koolituse, kus tõid esile, et suhete hoidmise keskmes...
KÜLALUGU
Nädal pärast sügisest kellakeeramist on kaamos võidukäiku alustanud. Ilm on hall, udutab vihma. Kell neli on kottpime. Märjad õued lirtsuvad porist. Lompide vahelt viib...