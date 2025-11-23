Jälgi meid
KASS VÕI LÕKS | Kuidas valmistuda sügiseseks hiiretõrjeks?

Sügise saabudes võib kodudes seinte vahelt ja pööningult kuulda iseloomulikku krabistamist ja isegi piiksumist. Ei – need ei ole hingedekuu kummitused, vaid hiired, kes otsivad sooja kodu.
Mumifitseerunud hiired | Foto : Eike Meresmaa

“Hiirte käitumise järgi saab ilma ennustada,” seletab Kaigutsi küla elanik Ilmi Aksli. “Kui nemad majja kipuvad, siis on oodata külmade ilmade saabumist. Nemad teavad seda mitu päeva ette.” 

