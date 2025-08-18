Jälgi meid
KAS TEAD KEDAGI? | Vabadussõja mälestusmärgi eestvedajad kutsuvad sugulasi otsima

Vabadussõja mälestusmärgi rajamine on jõudnud järgmisesse etappi ning nimetahvlid ootavad Pühalepa kiriku eest paigaldamist. Tahvleid uurides leiab sealt endale tuttavaid perenimesid igaüks, mis võiks eestvedajate sõnul ärgitada mälestusmärki toetama.
Avatar photo
Vabadussõja mälestusmärk tuleb Pühalepa kiriku ette, kus praegu saab näha ka nimedega tahvleid. | Foto Raul Vinni

Hiljuti Soomest Hiiumaale jõudnud mälestusmärgi metallosadele paigaldatavad nimedega tahvlid on Pühalepa kiriku ees kõigile vaatamiseks väljas. Projekti üks eestvedaja Ain Tähiste loodab, et igaüks, kelle esivanem on kirjas, võiks leida võimaluse toetada mälestuse jäädvustamist – olgu annetus suur või väike.

Hiiumaa vabadussõja mälestusmärgi tahvlitele on kantud üle 1700 nime. Tähiste sõnul tähendab see, et pea iga nimi on seotud mõne suguvõsaga. Kui suguvõsa leiab võimaluse toetada oma kunagise esivanema mälestust, on praegu selleks hea võimalus ja õige aeg.

Ain Tähiste sõnul on iga nime taga suguvõsa. | Raul Vinni

Tähiste sõnul peetakse täna peetakse suurannetajaks juba inimest, kes annetab 300–500 eurot. On ka neid, kes on andnud 1000 eurot või enam. Samas annetavad mõned pensionärid mitu korda aastas 10 eurot, mis võib nende igapäevast eelarvet arvestades olla keerulisem kui jõukamal perel suurem summa. „Kõik panused on ühtviisi väärtuslikud,“ rõhutab Tähiste.

Tema sõnul ei ole ausammas ühe seltsi või kildkonna projekt, vaid kogu Hiiumaa ühine ettevõtmine. Samuti ei seo Tähiste mälestusmärgi hiljutisi arenguid lähenevate valimistega, kuigi poliitikud endale seda aumärki rinda kipuvad panema.

„Me pingutame selle nimel, et meie vabaduse toonud esivanemad saaksid väärika mälestuse. Oleme kindlad, et ausammas saab olema üks Eesti võimsamaid,” ütleb ta

Palju inimesed ei teagi üldse, et nende sugulased või hõimlased on Vabadussõjas sõdinud. Näiteks hiljuti sai Hiiumaa juurtega ettevõtja ja purjetaja Sven Nuutmann teada, et tema vanavanaonu nimi on ausamba tahvlil. Tähiste sõnul tegi Nuutmann väärika tuhande euro suuruse annetuse. Sven Nuutmann ütles Hiiu Lehele, et tõepoolest ta ei teadnud oma sugulase elu sellistest käikudest ning kui Tähiste temaga ühendust võttis, oli ta muidugi nõus toetama. „Sellised lood kinnitavad, kui isiklik see projekt tegelikult on,“ ütleb Tähiste.

NImetahvlid paigaldatakse mälestusmärgi peale üsna pea. | Raul Vinni

Vaadates nimetahvleid võib igaüks ise veenduda, et tänapäevalgi Hiiumaal tuntud perenimesid leidub sadade kaupa ning neil kõigil on veel tänaseni side Hiiumaaga olemas. Tähiste märkis, et nimekirjad on olemas ka Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi kodulehel aadressil http://www.hiidlased.ee/, kus saab otsingut kasutades kiiresti nimepäringut teha.

Ain Tähiste ütleb, et rahaliselt seisud on hetkel kindlasti paremad, kui mõni aasta tagasi, kuid juurde on vaja veel ligikaudu paarsada tuhat eurot, pakub Tähiste enda sõnul puusalt. Tema sõnul ei saa lõpliku maksumust ette ennustada, kuna raha ei ole ja hinnad on pidevas muutumises.

„Head asjad maksavadki palju – mõte on kogu aeg olnud teha hea asi, mitte odav,” ütleb ta.

Tahvlid nimedega on veel umbes kuu aega kõigile nähtavad Pühalepa kiriku ees. „Tule ja vaata üle, kas sinu esivanem on kirjas,“ kutsub Tähiste. „See nimi annab kindlasti ka meile lisamotivatsiooni toetamiseks.“

Mälestusmärki saab toetada

EE192200221070676528
Makse saaja: Hiiumaa Muinsuskaitse Selts
Selgitus: Vabadussõja monument

 

Loe ka:

