DETAILNE TEEKOND | Mälestusmärk kaalub arvatust kümme tonni vähem

Monumendi teekond Hiiumaale on alanud esmaspäeval, 28. juulil Pühalepast ligi 900 kilomeetri kaugusel Soomes Ii masinatehases. Retk on viinud Hankosse, sealt laevaga Paldiskisse ning kolmapäeva hommikut alustatakse Rohukülas kell 6.30 väljuval parvlaeval. Kui praam Heltermaa sadamas paistma hakkab, on esimesed huvilised kai peal ootamas.