JUHTKIRI | Väärikas mälestus

Omamoodi uue hoo andis monumendi-unistuse täitumisele Hiiumaa vallavolikogu, kes eraldas vallaeelarvest 100 000 eurot. Kahju küll, et sellele pidi eelnema jällegi tükk vastlemist summade üle, mida ka vallaeelarve poleks vast välja kandnud. Kuid see selleks, vähemalt tõusis teema päevakorda ja lõpuks leiti raha. Kindlasti on õigus kõigil, kes ütlevad, et omavalitsus peab selliseid ettevõtmisi toetama.

Nagu ütleb tänases leheloos Ain Tähiste, siis monumendi teema ei jäta külmaks. Oma seisukoht on igaühel olemas. Kellegi arvates on see liiga uhke ja kallis, teiste arvates aga jällegi täpselt paras. Eks ta tõesti olegi maitse asi. Võib muidugi küsida, et kas ei oleks saanud teha kõike odavamalt, ilma et väärikus oleks kadunud. Kindlasti oleks. Aga teisalt, kui juba on ette võetud, siis miks jätta pooleli. Kõlama jääb monumendi eestvedajate mõte väärikusest ja maamärgist, mida tullakse vaatama ka kaugemalt.

Monumenti võib mingis mõttes vaadata ka kui meeldetuletust ajast, mil Eesti riigis toimus palju muutusi. Kadusid vallad ja maakonnast jäid sisuliselt järgi vaid piirid kaardil. Uute omavalitsuste tekkega muutusid võimalused ja muutusid prioriteedid. Samas saab see olema ka monument julgusele, et taoline suurejooneline idee üldse käima tõmmati. Võib nõustuda arvamusega, et tihti antakse alla enne, kui üldse minekuni jõutakse, sest idee tundub teostamatu. Tegelikult ei saa aga seda enne teada, kui proovinud pole.

Loodetavasti saab juba paari aasta pärast näha, kuidas kaitseliitlased üle Eesti võidupüha paraadi ajal Pühalepa kiriku ümbruses seisavad ja võidutuld jagavad.

Küll aga on kahju, et Eesti riik ei ole leidnud võimalust hiidlaste ettevõtmist toetada. Eks loomulikult oleks kõik prioriteetide ja poliitiliste valikute küsimus, kuid paraku kipub nii olema, et kaugemate kantide asjad jäävadki kaugemateks asjadeks. Nii tundub minevat ka seekord.

Tänases artiklis saab taaskord kuulda ka üleskutset, et iga pere, kust keegi Vabadussõjas käis, võiks toetada mälestusmärki 150 euroga. Arvestades, et igal sõjas käinul on tänaseks juba kümneid järeltulijaid, ei tohiks summa olla üle jõu käiv. Lisaks muidugi ka need toetajad, kes lihtsalt tahaks Hiiumaale ühe väärika monumendi tulekut, sest kui vaadata pilte, on metallist taies tõesti muljetavaldav.

Nüüd ei jää üle muud kui oodata, et seal, kus juba on, tuleb juurde, ning et mitmest väikesest panusest saab kokku suur.