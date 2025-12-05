Õigetele hiidlastele kohaselt meeldib noormeestele saunas käia. Varasest noorusest saadik sõbrad otsustasid saunalembuse äriks keerata.
KÄRUSAUN | Kolm koolipoissi ehitasid autokärusse sauna
Hiiumaa Gümnaasiumi kolm 17-aastast aktiivset noormeest – Robin Mägi, Rico Grahv ja Hugo Kaibald ehitasid järelkärule muljet avaldava sauna, mida on õige pea igaühel võimalik endale ka koju rentida.
