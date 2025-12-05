Jälgi meid
KÄRUSAUN | Kolm koolipoissi ehitasid autokärusse sauna

Hiiumaa Gümnaasiumi kolm 17-aastast aktiivset noormeest – Robin Mägi, Rico Grahv ja Hugo Kaibald ehitasid järelkärule muljet avaldava sauna, mida on õige pea igaühel võimalik endale ka koju rentida.
Robin Mägi, Rico Grahv, Hugo Kaibald ja nende ehitatud kärusaun. | Foto: Eike Meresmaa

Õigetele hiidlastele kohaselt meeldib noormeestele saunas käia. Varasest noorusest saadik sõbrad otsustasid saunalembuse äriks keerata. 

