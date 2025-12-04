Jälgi meid
AMET

KAAMERA TAGA | Riigi esimese mehe fotograaf

Raigo Pajula on läbi aegade üks Eesti tunnustatumaid pressifotograafe, kes viimased aastad on aga kaameraga saatnud riigipead.
Avatar photo
Vasakul pilt Raigo Pajulast tegemas pilti USA riigipeast Donald Trumpist ja Eesti presidendist Alar Karisest (pilt paremal).

Raigo näeb tihti ühte ja sama unenägu: Ta jõuab sündmuspaigale esimesena. Võtab fotoaparaadi ja pildistab, kuid kaamera ei tööta. Tema kõrvale jõuab järgmine fotograaf ja hakkab pildistama. Ja siis järgmine. Ja järgmine.  

Veel lugemist:

UUDISED

ÕPILASE ETTEPANEK VALLALE | Kärdlasse rohkem ülekäiguradu

Kärdla Kooli seitsmenda klassi õpilane tegi vallavalitsusele ettepaneku korraldada liiklust lastele ohutumaks.

8 tundi ago

UUDISED

HIIUMAA GLÖGIKOHVIKUD | Kohvikutes saab sauna, jõulufilme ning muusikat

Sellel laupäeval, 6. detsembril avanevad uksed 20 glögikohvikus üle Hiiumaa. Neljandat korda toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval pakutakse lisaks auravale glögile ja piparkookidele mitmekülgset menüüd...

10 tundi ago

TEEMA

TÖÖVARJUPÄEV | Õpilased kogusid inspiratsiooni

Novembris tähistatakse traditsiooniliselt töövarjupäeva, mille eesmärk on tuua noored päriselule lähemale ja anda neile võimalus tutvuda erinevate ametitega.

10 tundi ago

SPORT

ANNAME HOOGU | Jahtklubi Dago koondab 50 aasta purjetamisloo juubeliraamatusse

2026. aastal tähistab Jahtklubi Dago oma 50. tegevusaastat ning selleks puhuks valmib mahukas ajaloo- ja ülevaateraamat „Hiiumaa purjetamise 50 aastat“. Teos koondab esmakordselt ühele...

10 tundi ago