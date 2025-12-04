KAAMERA TAGA | Riigi esimese mehe fotograaf

Raigo näeb tihti ühte ja sama unenägu: Ta jõuab sündmuspaigale esimesena. Võtab fotoaparaadi ja pildistab, kuid kaamera ei tööta. Tema kõrvale jõuab järgmine fotograaf ja hakkab pildistama. Ja siis järgmine. Ja järgmine.
Veel lugemist:
UUDISED
Kärdla Kooli seitsmenda klassi õpilane tegi vallavalitsusele ettepaneku korraldada liiklust lastele ohutumaks.
UUDISED
Sellel laupäeval, 6. detsembril avanevad uksed 20 glögikohvikus üle Hiiumaa. Neljandat korda toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval pakutakse lisaks auravale glögile ja piparkookidele mitmekülgset menüüd...
TEEMA
Novembris tähistatakse traditsiooniliselt töövarjupäeva, mille eesmärk on tuua noored päriselule lähemale ja anda neile võimalus tutvuda erinevate ametitega.
SPORT
2026. aastal tähistab Jahtklubi Dago oma 50. tegevusaastat ning selleks puhuks valmib mahukas ajaloo- ja ülevaateraamat „Hiiumaa purjetamise 50 aastat“. Teos koondab esmakordselt ühele...