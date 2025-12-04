JUHTKIRI | Kõndides samm edasi

Sellist situatsiooni tuli viimase kuu aja jooksul ette päris mitmel inimesel. Võtnud vastu väljakutse seerata nädalas 70 000 sammu, oligi lubadus peaasjalikult iseendale ja tihti proovikivi teha just see esimene samm diivanilt välisukse juurde.

Kahe naise üleskutses ei olnud tegelikult midagi erakordset. Ikka kutsutakse sõpru-tuttavaid ja avalikkust kaasa lööma erinevates liikumise väljakutsetes. See, et Hiiumaal novembrisammumine nii populaarseks sai, näitab, et järelikult oli midagi taolist vaja. Ja tasub mõelda, kas asi oligi üldse ainult sammumises, vaid äkki hoopis kambavaimu otsimises. Kuigi tegelikult polegi vist vahet, sest inimesed hakkasid liikuma ja kambavaimu jagus südamest.

`seerama <seerata, `seerab> jalutama, kõndima ▪ ma lehe niisama seerama Phl Allikas: Hiiu sõnaraamat/ Eesti Keele Instituut

Eks muidugi pole tuhandete sammude tagaajamine mingi võluvits tervislikuma eluviisi poole. Kui päev läbi kontoritoolis istuda ja mitte liigutada, ei päästa ka sammud. Samamoodi ei päästa kõndimine ka ülekaalust, kui ise ei vaata, mida endale suust sisse ajad. Aga selline sammuväljakutse ja väike eneseületus võib olla esimene edulugu ning teadmise hetk, et ma suudan küll. Siis saab ette võtta juba järgmise sammu.

Korraldajad on lubanud, et see ei jää viimaseks ettevõtmiseks ja uuel aastal minnakse edasi uue hooga.

Kõndimiseni!