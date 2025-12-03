DIGILEHT | Hiiu Leht 4. detsembril

Hiiu Leht 4. detsembril
- Juhtkiri | Kõndides samm edasi
- Arvamus | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas
- Arvamus | Teeme tööd, mitte poliitikat
- Arvamus | Plaanitav kultuurikeskus pole realistlik lahendus
- Tänavaküsitlus | Mida ootate uuelt vallavõimult?
- Piltuudis | Käina Kooli playboxi rändkarika teenis 5. klass
- Piltuudis | TT-Stuudio tähistas Hiiumaa Spordikeskuses oma 20. juubelit
- Piltuudis | Tüüri Lux Stellarum kõlas viini kontserdimajas
- Uudis | Hiiumaa noorte stipendiumifondi toetuse sai kaks noort
- Uudis | Volikogu esimeheks valiti Anu Pielberg
- Uudis | Õpilase ettepanek vallale: Kärdlas võiks olla rohkem ülekäiguradu
- Uudis | Kärdlas elav saarlane kudus sõduritele 40 paari sokke
- Sisuturundus | Tiina Tantsustuudio 20. sünnipäevakontsert on minevikku jäänud!
- Sisuturundus | Ametikooli täienduskoolitustel lõppes rekordaasta
- Politsei | Talverehvid muutusid kohustuslikuks
- Sport | Hiidlane avas Viimsis uue petanki sisehalli
- Sport | Saalihokiklubidele nii võite kui kaotusi
- Kultuur | Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele
- Persoon | Triin Simson: Hingehoidja peab elama ka oma elu
- Kuidas ma siia sattusin? | Noorsootöö kutse juhatas Karola Pühalepa ja Kassari radadele
- Meile kirjutatakse | Käinas peeti triikimise maailma meistrivõistlusi
- Reportaaž | Kuu ajaga kõnniti poolteist tiiru ümber maakera
- Noored | Kolm koolipoissi tegid autokärusse sauna
- Noored | Õpilaste ärid savist viirukini
- Amet | Riigi esimese mehe fotograaf
- 25 aastat tagasi | Laevafirma vähendab lisarahata jäämisel reise