DIGILEHT | Hiiu Leht 4. detsembril

Avatar photo
Hiiu Leht 4. detsembril
  • Juhtkiri | Kõndides samm edasi
  • Arvamus | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas
  • Arvamus | Teeme tööd, mitte poliitikat
  • Arvamus | Plaanitav kultuurikeskus pole realistlik lahendus
  • Tänavaküsitlus | Mida ootate uuelt vallavõimult?
  • Piltuudis | Käina Kooli playboxi rändkarika teenis 5. klass
  • Piltuudis | TT-Stuudio tähistas Hiiumaa Spordikeskuses oma 20. juubelit
  • Piltuudis | Tüüri Lux Stellarum kõlas viini kontserdimajas
  • Uudis | Hiiumaa noorte stipendiumifondi toetuse sai kaks noort
  • Uudis | Volikogu esimeheks valiti Anu Pielberg
  • Uudis | Õpilase ettepanek vallale: Kärdlas võiks olla rohkem ülekäiguradu
  • Uudis | Kärdlas elav saarlane kudus sõduritele 40 paari sokke
  • Sisuturundus | Tiina Tantsustuudio 20. sünnipäevakontsert on minevikku jäänud!
  • Sisuturundus | Ametikooli täienduskoolitustel lõppes rekordaasta
  • Politsei |  Talverehvid muutusid kohustuslikuks
  • Sport | Hiidlane avas Viimsis uue petanki sisehalli
  • Sport | Saalihokiklubidele nii võite kui kaotusi
  • Kultuur | Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele
  • Persoon | Triin Simson: Hingehoidja peab elama ka oma elu
  • Kuidas ma siia sattusin? | Noorsootöö kutse juhatas Karola Pühalepa ja Kassari radadele
  • Meile kirjutatakse | Käinas peeti triikimise maailma meistrivõistlusi 
  • Reportaaž | Kuu ajaga kõnniti poolteist tiiru ümber maakera
  • Noored | Kolm koolipoissi tegid autokärusse sauna
  • Noored | Õpilaste ärid savist viirukini
  • Amet | Riigi esimese mehe fotograaf
  • 25 aastat tagasi | Laevafirma vähendab lisarahata jäämisel reise

