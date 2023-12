JUHTKIRI | Jälle üks eriline aesta

Igaühel meist on oma aastaring. Nii nagu Helgi Põllo tänase lehe intervjuus räägib, siis põllumehed on aastat lõpetanud ikka mihklipäevaga ja paljude jaoks meist vahetub aasta hoopiski septembris, kui puhkuste aeg läbi ja kooliaasta toob uue rütmi.

Kindlasti on iga aasta eriline. Igaühele näitab ta jällegi oma nägu. Hiiu Lehe veebis üleval olnud küsitlusele vastati ka kõikidele pakutud variantidele. Kelle jaoks oli aasta eriliselt hea, kelle jaoks jällegi eriliselt halb. Enamus nentis, et oli hea, aga läheb aina kehvemaks. Tuleb tunnistada, et selline üldine pilt vist ongi. Helgi Põllogi tõdeb, et nii häid aegu pole ajaloo jooksul enne olnud. Samas kihutab maailm justkui allakäigutrepil.

Hiiu Lehe jaoks oli ka mööduv aasta eriline. Esimene täisaasta uues kuues – 99 lehenumbrit. Selle sisse jagus suurel hulgal lugusid, mis ka omal kombel Hiiumaa lugu jutustavad. Me väga loodame, et suutsime lugejatele pakkuda seda, mida oodati ja rääkida asjadest, mida oluliseks peeti. Aga jällegi – ilu on vaataja silmades.

Kindlasti tuleb ka järgmine aasta sama eriline meile kõigile. Uueks aastaks lubadusi veel ei anna. Enne tuleb vana-aasta otsad lõplikult kokku siduda, veidi puhata ja siis uue hooga edasi minna.