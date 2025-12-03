Jälgi meid
ILMATEADE | Püsivat talve ei paista

Järgneva nädala aja ilm möödub keskmisest soojemalt. Püsivat talve hetkel prognoosmudelites veel ei paista.
Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (3.12.) jääme kõrg- ja madalrõhkkonna vahelisele alale. Mõned vihmahood päeva jooksul tulevad.

