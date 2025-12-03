ILMATEADE | Püsivat talve ei paista

Neljapäeval (3.12.) jääme kõrg- ja madalrõhkkonna vahelisele alale. Mõned vihmahood päeva jooksul tulevad.
Hiiu Leht 4. detsembril Juhtkiri | Kõndides samm edasi Arvamus | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas Arvamus | Teeme tööd, mitte poliitikat Arvamus | Plaanitav...
29. novembril tähistas Hiiu Hüljes oma 20 juubeliaastat Käina Spordikeskuses koos ujumisega. Peale ujumist söödi salatit ja torti.
Hiiumaa saalihoki võistkonnad Viskoosa SK, Viskoosa SK U14 ning Lauka Kolhoos on lõpetanud järjekordsed mänguvoorud Raplamaa meistrivõistlustel, mis pakkusid nii võidurõõmu kui ka väärt...
Tiia Mis ma oskan öelda, mul on kõik sobiv. Las jätkavad samas vaimus, ja et ikka hästi läheks. Ülo Kui ta oli endine, siis...