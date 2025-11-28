Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

HOBI

IGAÜKS OMAMOODI | Dan Lukas leiab väärtust sajas Hiiumaa telliskivis

Ajalugu võib talletada mitut pidi. Keegi hoiab tallel vanu kommipabereid või kogub õmblusmasinaid. Dan Lukas käib aga oma kuuris vaatamas sadade aastate vanuseid telliskive, mis räägivad meie kultuurist rohkem, kui arvata oskame.

Avatar photo
Dan Lukasel on iga telliskivi kohta rääkida oma lugu. | Foto: Arabella Valtin

Dan Lukas arvab, et võib-olla ei saagi teda päriselt kogujaks kutsuda. “Need telliskivid lihtsalt kogunevad ise,” ütleb ta, vaadates oma kuuris kõige tähtsamale kohale sätitud telliskivide väljapanekut.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Uppus kalalaev Katrin

Laevatee süvendamiseks saadi raha

10 minutit ago

PERSOON

MUHE ÕPS! | Aigar Koppel: Ma arvan, et leebemat õpetajat kui mina on raske leida

Kärdla Koolis ja Hiiumaa Gümnaasiumis füüsikat õpetav Aigar Koppel (35) kirjeldab end kui kalkuleerivat, analüüsivat ja põhimõtetega inimest.

4 tundi ago

ISETEGEMINE

PILDISTAMISE NIPID | Taskus oleva telefoniga võib teha tipptasemel pilte

Tänapäeva nutitelefonid on varustatud kaamerate ja tehisaruga, mis suudavad jäädvustada muljetavaldavaid fotosid, mis ei jää alla profikaameratega tehtutele. Ent isegi parim telefon vajab head...

22 tundi ago

UUDISED

AASTA LOGO | Hiiumaa turismiklaster ootab tuletornide aasta logokavandeid

Aasta 2026 on Hiiumaal tuletornide aasta. Seoses sellega ootab Hiiumaa turismiklaster ideekavandeid teema-aasta logoks. Ideede esitamise tähtaeg on 17. detsember 2025. Parima kavandi autoriga...

23 tundi ago