Dan Lukas arvab, et võib-olla ei saagi teda päriselt kogujaks kutsuda. “Need telliskivid lihtsalt kogunevad ise,” ütleb ta, vaadates oma kuuris kõige tähtsamale kohale sätitud telliskivide väljapanekut.
HOBI
IGAÜKS OMAMOODI | Dan Lukas leiab väärtust sajas Hiiumaa telliskivis
Ajalugu võib talletada mitut pidi. Keegi hoiab tallel vanu kommipabereid või kogub õmblusmasinaid. Dan Lukas käib aga oma kuuris vaatamas sadade aastate vanuseid telliskive, mis räägivad meie kultuurist rohkem, kui arvata oskame.
Veel lugemist:
25 AASTAT TAGASI
Laevatee süvendamiseks saadi raha
PERSOON
Kärdla Koolis ja Hiiumaa Gümnaasiumis füüsikat õpetav Aigar Koppel (35) kirjeldab end kui kalkuleerivat, analüüsivat ja põhimõtetega inimest.
ISETEGEMINE
Tänapäeva nutitelefonid on varustatud kaamerate ja tehisaruga, mis suudavad jäädvustada muljetavaldavaid fotosid, mis ei jää alla profikaameratega tehtutele. Ent isegi parim telefon vajab head...
UUDISED
Aasta 2026 on Hiiumaal tuletornide aasta. Seoses sellega ootab Hiiumaa turismiklaster ideekavandeid teema-aasta logoks. Ideede esitamise tähtaeg on 17. detsember 2025. Parima kavandi autoriga...