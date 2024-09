HIIUMAAGIA | Viive-Kai Rebane võttis näitusega viis aastat kokku

Tuuletorni näitusesaalis saab näha valikut Viive-Kai fotodest viimasest viiest aastast. „Neid pilte tehes ma muidugi ei teadnud, et kunagi oma fotonäituseni jõuan,“ räägib autor. Unistus oma näitusest on tema sõnul kindlasti paljudel fotograafidel ning temagi jaoks on väljapanek märgilise tähendusega. Üks eluperiood on ikkagi kokku võetud.