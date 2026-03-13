Kolme H tähega numbrimärgi lugu ulatub kolmekümne aasta taha, kui värskelt taasiseseisvunud Eestis tuli hakata välja nuputama oma numbrimärgisüsteemi.
HIIUMAA AUTODE SÜMBOL | Saarel levib HHH tõbi
Hiiumaal võib vanematel autodel siiani kohata algupäraseid HHH tähisega numbrimärke. Tänapäeval on selline numbrimärk meeldejääv ja öeldakse, et isegi hiidlaste autode sümbol. Autode numbriplaate müüakse huviliste vahel suisa mõnetuhande eurose hinna eest.
Lembit Sauer sündis Pühalepa valla Hiiessaare küla Tooma talus 29. oktoobril 1934. Peale Palade kooli...
Kirjanik Tõnu Õnnepalu viimane romaan räägib tööst, mida ta tegi mitu aastat Jõgeval puukoolis töötades, et kirjanikuks olemise eest plehku panna. Nagu näha, see...
Pärnu Võrkpalliklubi krooniti laupäeval kodupubliku ees peetud finaalmängu järel Balti meistriks, kui Läti klubi Roberžsardse/RSU alistati tasavägises kohtumises 3:2 (25:21, 25:19, 22:25, 25:23, 16:14).
Tahkuna poolsaare lääneküljel Mangu rannast Tahkuna tuletornini leiti ligikaudu poolsada hukkunud veelindu. Põllumajandus- ja Toiduamet võttis hukkunud lindudelt proovid. Kahe luige ja ühe kajaka...