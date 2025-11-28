HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Uppus kalalaev Katrin

Laevatee süvendamiseks saadi raha
Veel lugemist:
PERSOON
Kärdla Koolis ja Hiiumaa Gümnaasiumis füüsikat õpetav Aigar Koppel (35) kirjeldab end kui kalkuleerivat, analüüsivat ja põhimõtetega inimest.
HOBI
Ajalugu võib talletada mitut pidi. Keegi hoiab tallel vanu kommipabereid või kogub õmblusmasinaid. Dan Lukas käib aga oma kuuris vaatamas sadade aastate vanuseid telliskive,...
ISETEGEMINE
Tänapäeva nutitelefonid on varustatud kaamerate ja tehisaruga, mis suudavad jäädvustada muljetavaldavaid fotosid, mis ei jää alla profikaameratega tehtutele. Ent isegi parim telefon vajab head...
UUDISED
Aasta 2026 on Hiiumaal tuletornide aasta. Seoses sellega ootab Hiiumaa turismiklaster ideekavandeid teema-aasta logoks. Ideede esitamise tähtaeg on 17. detsember 2025. Parima kavandi autoriga...