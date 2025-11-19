HIIDLASTE TULEMUSED | Eesti Purjetamise Liit tunnustas hiidlasi

Eesti purjetamises on suvise võistlushooaja kahtlemata tähtsaim võistlus Garmin Purjetamise Võistlussari. Sarja raames peetakse maist septembrini erinevates Eesti sadamates kümme vähemalt kolmepäevast regatti. Sarjas võtavad omavahel mõõtu 12 paadiklassi. Võistluse koondtulemusi autasustakse Eesti Purjetamise Liidu hooaja lõpetamisel.
