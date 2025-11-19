Jälgi meid
Glögikohvikud

SPORT

HIIDLASTE TULEMUSED | Eesti Purjetamise Liit tunnustas hiidlasi

Läinud neljapäeval kogunes ligi 200 purjesportlast, treenerit, klubijuhti ja purjetamise toetajat Tallinna Amservi esinduses, et ühiselt lõpetada 2025. aasta purjetamishooaeg.
Avatar photo
Sven Nuutmann, Rutger Kursson ja Amservi esindaja Margus Nõmmik | Foto : Tiit Aunaste

Eesti purjetamises on suvise võistlushooaja kahtlemata tähtsaim võistlus Garmin Purjetamise Võistlussari. Sarja raames peetakse maist septembrini erinevates Eesti sadamates kümme vähemalt kolmepäevast regatti. Sarjas võtavad omavahel mõõtu 12 paadiklassi. Võistluse koondtulemusi autasustakse Eesti Purjetamise Liidu hooaja lõpetamisel. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 18. novembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.

2 tundi ago

PÄÄSTE

TULEKAHJU | Luidja külas hukkus elumaja tulekahjus inimene

Eile, 18. novembril kell 22.39 sai häirekeskus teate, et Hiiumaal Luidja külas põleb elumaja. Sündmusele reageerinud päästjad leidsid majast hukkunud inimese.

2 tundi ago

GALERIID

ESIMEST KORDA SAAREL | Ylipall tõi Hiiumaale 400 tudengit üle Eesti

Laupäeval tõi Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) üritustesarja Ylispordi viimane etapp – Ylipall – Hiiumaale ligi 400 tudengit, õppejõudu ja vilistlast kokku 16 kõrgkoolist. Tegemist...

19 tundi ago

UUDISED

AVALDATI ARUANDED | Selgusid valimisliidu ja üksikkandidaadi kampaaniakulud

Valimisliidu Ühine Hiiumaa ja üksikkandidaadi Aivar Viidiku valimiskampaania rahastamise aruanded on avalikud.

20 tundi ago