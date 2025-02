HÄÄLETA | Hiiu Leht on aasta keeleteo nominent

Aasta keeleteo konkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Hiiu Leht on võtnud eesmärgiks tutvustada hiiu keelt ja seega avaldavad korra kuus hiiukeelse juhtkirja. Juhtkirjade autor Raul Vinni ja tõlkija Järvi Kokla on ise öelnud, et murdekeeles tõsistest asjadest kirjutamine on olnud proovikivi: „Eks ole ju hiiu keelel ikka selline lobaajamise ja naljategemise mekk juures ja ta on ikkagi kõnekeel. Aga saarte elanikud kasutavad oma keelt iga päev ja räägivad selles kõikidel teemadel, nii argistel ja kergetel kui ka keerulistel ja tõsistel.“

Hiiu Lehe hiiukeelsed juhtkirjad:

Hääleta SIIN Hääletada saab kuni 19. veebruari keskööni. Laureaadid kuulutatakse välja emakeelepäeval 14. märtsil 2025.

