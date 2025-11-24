GALERII | Kärdla linna jõulukuusk tuli tänavu Linnumäe külast

Kärdla osavalla haldusjuhi Elvis Laasiku sõnul polnud kuuse leidmine tänavu sugugi lihtne, sest kuigi üle Hiiumaa tehti pea viisteist pakkumist, siis enamik neist ei sobinud.
Politsei hoiatab, et levimas on uus petuskeem, kus inimeselt nõutakse paki eest lunaraha, peale raha maksmist tuuakse pakk küll kohale, kuid pakk on tühi.
Jõululeht on suunatud Hiiumaa isetegijate ja nende toodangu tutvustamisele, et nii kohalik kui ka külaline saaks osta kingitused kuuse alla meie saare pealt.
Reede õhtul Emmaste Teemajas toimunud Reformierakonna Hiiumaa piirkonna üldkoosolekul valiti piirkonnajuhiks tagasi Evelin Lehtsaar.
Jugapuude saar Kassari – kõlab nagu väljamõeldis. Esiteks, Kassarit ei loeta enam saareks – olgu sellega kuidas on, aga jugapuud kasvavad Kassaris igatahes. Inimese...