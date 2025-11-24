Jälgi meid
GALERII | Kärdla linna jõulukuusk tuli tänavu Linnumäe külast

Kärdla Keskväljakule püstitatud jõulukuusk toodi sel aastal Linnumäe külast, valla maalt.
Avatar photo
Kärdla jõulukuusk pandi keskväljakul püsti. | Foto: Eike Meresmaa

Kärdla osavalla haldusjuhi Elvis Laasiku sõnul polnud kuuse leidmine tänavu sugugi lihtne, sest kuigi üle Hiiumaa tehti pea viisteist pakkumist, siis enamik neist ei sobinud.

