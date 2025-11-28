FLÖÖDIKONTSERT | Tüüri Lux Stellarum kõlab Viini Kontserdimajas

Soleerib Berliini Filharmoonikute soolo flööt, paljude kriitikute poolt maailma parimaks flötistiks peetav Emmanuel Pahud, kellele teos on ka pühendatud.
Veel lugemist:
UUDISED
SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja...
25 AASTAT TAGASI
Laevatee süvendamiseks saadi raha
PERSOON
Kärdla Koolis ja Hiiumaa Gümnaasiumis füüsikat õpetav Aigar Koppel (35) kirjeldab end kui kalkuleerivat, analüüsivat ja põhimõtetega inimest.
HOBI
Ajalugu võib talletada mitut pidi. Keegi hoiab tallel vanu kommipabereid või kogub õmblusmasinaid. Dan Lukas käib aga oma kuuris vaatamas sadade aastate vanuseid telliskive,...