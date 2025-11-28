Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

UUDISED

FLÖÖDIKONTSERT | Tüüri Lux Stellarum kõlab Viini Kontserdimajas

Täna, 28. novembri õhtul on Wiener Konzerthausis Erkki-Sven Tüüri flöödikontserdi „Lux Stellarum“ Austria esiettekanne.
Avatar photo
Helilooja Erkki-Sven Tüür, dirigent Markus Poschner ja Emmanuel Pahud Viini Kontserdimajas. | Foto: Anne Tüür

Soleerib Berliini Filharmoonikute soolo flööt, paljude kriitikute poolt maailma parimaks flötistiks peetav Emmanuel Pahud, kellele teos on ka pühendatud.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

ÕPINGUD TOETATUD | Hiiumaa noorte stipendiumifondi toetuse saab kaks Hiiumaa noort

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja...

11 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Uppus kalalaev Katrin

Laevatee süvendamiseks saadi raha

11 tundi ago

PERSOON

MUHE ÕPS! | Aigar Koppel: Ma arvan, et leebemat õpetajat kui mina on raske leida

Kärdla Koolis ja Hiiumaa Gümnaasiumis füüsikat õpetav Aigar Koppel (35) kirjeldab end kui kalkuleerivat, analüüsivat ja põhimõtetega inimest.

15 tundi ago

HOBI

IGAÜKS OMAMOODI | Dan Lukas leiab väärtust sajas Hiiumaa telliskivis

Ajalugu võib talletada mitut pidi. Keegi hoiab tallel vanu kommipabereid või kogub õmblusmasinaid. Dan Lukas käib aga oma kuuris vaatamas sadade aastate vanuseid telliskive,...

15 tundi ago