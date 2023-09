FILMISAAR HIIUMAA | Saarel vändatud film osales mainekal filmifestivalil

Saarnakil filmi vändanud Šveitsi režissöör Julien Pujol leiab, et Hiiumaal oleks filmivõtete paigana tulevikku.

Julien Pujol filmis oma 40minutilist filmi “Saar” (“The Island”) Hiiumaal ja Saarnaki laiul möödunud aasta suvel kuus päeva. Võttepaigana oli seda talle soovitanud üks Eesti filmitööstuses tegutsev tuttav, kes oli juba varem Hiiumaal võimalikke võttepaiku kaardistamas käinud ning teiste seas ära märkinud Saarnaki laiu ja sellel asuva puhkemaja.

“See, mis kaadrisse jääb, on filmis väga oluline,” selgitas režissöör. Saarnaki laiu vaadetes oli korraga metsikust, müstikat ja saarelisust, mis kõik aitas jutustada Pujoli lugu soovidest, tühjusest, rändamisest, loodusest, saunast ning üheks saamisest. Šveitslase esialgne plaan oli võtta film üles Saaremaal, sest sealne Ultima Thule lugu sobis ka tema looga. Pärast Saarnakil käimist aga kadus Saaremaa võlu ning see hakkas tunduma liiga suur.

“Olen kindel, et saime siin teha asju, mida mitte kusagil mujal Eestis poleks saanud.”

“Saar” on suures osas filmitud Saarnaki laiul, Tahkunas ja Mihkli talumuuseumis. Pujoli kirjeldustes oli kogu filmivõtete perioodi veidi müstiline ning kulges üle ootuste sujuvalt, kuigi takistusi oleks võinud tekkida mitmeid. Saarnaki laiule tuli iga päev kaluripaadiga kohale sõita ning kuna laiul puudub sadam, siis läbi madala vee koos varustusega ka kaldale kahlata. Pujoli arvates lisas see ettevõtmisele vaid pühalikkust. “See oli nagu tseremoonia igal hommikul ja õhtul ning nõudis teistmoodi pühendumist,” rääkis ta. Ilm neile kordagi vingerpussi ei mänginud. “Alati, kui mingi mure oli, tulid kohalikud appi,” nimetas ta veel põhjuseid, miks tundis end Hiiumaal eriti hästi. “Olen kindel, et saime siin teha asju, mida mitte kusagil mujal Eestis poleks saanud.”

Kahekümne liikmeline võttegrupp ööbis Allika hostelis, mille peremees korraldas külalistele viimasel õhtul ka väikese koosviibimise. Pujol rääkis, kuidas neid ülakorrusel oodati ning üks grupi liige peosaalist tagasipöördununa talle ehmunud ilmel vastu jooksis, tõtates riideid vahetama. Ülakorrusele jõudes sai režissöör aru, miks. Peremees oli valmistanud ette uhke banketi hõbenõude ja rikkaliku toidulauaga ning esitas neile koolitatud ooperilaulja häälel ka muusikat.

Sama eriline oli Pujoli jaoks filmi vaatamine koos kohalikega Salinõmme sadamas mõned nädalad tagasi. Ta ei uskunud, et kohale võiks tulla nii palju rahvast – inimesi oli ligi 50. Režissöör peab oluliseks tehtu jagamist nendega, kes on selle sündimisele kaasa aidanud. “Lõpetasin õhtu koos kohalike kaluritega alasti meres ujudes,” jagas ta veel üht põhjust, miks filmimine Hiiumaal tema jaoks nii eriline oli.

“Teil on miljöö, teil on kogukond, teil on lennujaam,” tõi ta välja kolm peamist põhjust, miks usub, et Hiiumaa võiks ka teistele režissööridele huvi pakkuda. Ainsa miinusena nimetas ta rahastuse puudumist, kuid soovitas kindlasti kohalikul omavalitsusel sellele mõelda. Saaremaal on näiteks olemas Saarte Filimifond, mis aitab rahastada kvaliteetset ja professionaalset filmitegevust ja -õpet Saare maakonnas asuvatel saartel. Oma kogemuse põhjal leiab ta, et Hiiumaal oleks põhjust end võttepaigana jõulisemalt tutvustada ning sellest majanduslikku kasu saada.

“The Island”, 2023 Põhja-Euroopa saarele maandub valge toonekurg Marokost. Pärast rändamist mööda maailma, saabuvad samale saarele Nina ja Mathieu, et tähistada koos sõpradega jaanipäeva. Kesk loodust ja aja teistmoodi kulgemist tuleb neil tegeleda oma soovide pealiskaudsusega. Julien Pujoli on 33aastane režissöör, kes on loonud reklaame luksusbrändidele nagu Hermes, Chanel, Louis Vuitton ja COS. Ta on elanud Eestis ca 10 aastat. Hiiumaale sattus ta filmi tehes esimest korda, kuid kinnitab, et tuleb kindlasti veel.

Film esilinastus käesoleva aasta augusti alguses Locarno filmifestivalil Šveitsis, mida peetakse Euroopa festivalidest tähtsuselt neljandaks. Praegu on läbirääkimisel osalemised veel mõnedel festivalidel ning avalik esilinastus tuleb tõenäoliselt aasta pärast. Loodetavasti ka Hiiumaal, avaldas režissöör. Pujoli soov on vändata 40minutilisest filmist ka täispikk versioon. Režissööri enda sõnul on mustvalge “Saar” ood vanemale kinole – Ingmar Bergmanile ja teistele temataolistele. Hiiumaa maastikud sobivad selleks tema sõnul imeliselt.