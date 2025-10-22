Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

SPORT

FC Hiiumaa noormängija tuli Eesti meistriks

FC Hiiumaa mängija Lennart Linkov mängis eelmisel nädalal Nõmme Unitedi koosseisus Eesti U14 meistrivõistluste finaalis, kus võistkond krooniti Eesti meistriks.
Avatar photo
Nõmme United, Lennart Linkov tagareas paremalt neljas. | Foto: Mart Poomi Jalgpallikool

Nõmme United alistas finaalis FA Tartu Kalevi tulemusega 2 : 1. Võistkonda juhendas endine Hiiu Kaluri mängija Atko Väikmeri.

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 23. oktoobril

Hiiu Leht 23. oktoobril Arvamus | Tahaks kõndida, aga mitte autode vahel Arvamus | Endist õpetajat Aivi Maandit mälestades Arvamus | Metsandus on meil...

37 minutit ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Suurt külma oodata ei ole

Järgneva nädala aja ilmas suuri muutusi võrreldes varasemaga pole. Jätkub sügisele omane ilm - läheb veidi tuulisemaks ja ka niiskemaks. Suuremat külma oodata ei...

1 tund ago

UUDISED

UUS VÕIMULIIT KOOSTAMISEL | EKRE võib Hiiumaal võimu juurde pääseda

Kohalikel valimistel võidutsesid 23liikmelises volikogus seitse kohta saanud sotsid, kelle esimene valik võimuliiduks on Valimisliit Ühine Hiiumaa. Kes saab aga kolmandaks, on veel lahtine....

3 tundi ago

SPORT

KK Askus/Jetoili U16 alustas Balti liigat nelja võidu ja ühe kaotusega

Käärikul peetud Balti noorteliiga avaetapil näitas KK Askus/Jetoili U16 võistkond head mängu, võites viiest kohtumisest neli.

3 tundi ago