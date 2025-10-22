Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

SPORT

KK Askus/Jetoili U16 alustas Balti liigat nelja võidu ja ühe kaotusega

Käärikul peetud Balti noorteliiga avaetapil näitas KK Askus/Jetoili U16 võistkond head mängu, võites viiest kohtumisest neli.

KK Askus/Jetoili PU16 võistkond. | Erakogu

Treener Risto Merimaa sõnul läks meeskond turniirile heas füüsilises vormis ja positiivse enesetundega, mis kajastus ka tulemustes.

