ELEKTRIKATKESTUS | Kõrgessaares on 259 majapidamist elektrita

Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et 18. novembri hommikuse seisuga on Kõrgessaares elektrita 259 majapidamist. Tegemist on plaanilise katkestusega.
Rike kõrvaldatakse kella 14-ks.
Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et 18. novembri hommikuse seisuga on Kõrgessaares elektrita 259 majapidamist. Tegemist on plaanilise katkestusega.
Rike kõrvaldatakse kella 14-ks.
Riigikogu võttis kolmapäeval vastu mootorsõidukimaksu seaduse ja liiklusseaduse muudatused, mis lühendavad maksustamisperioodi ning vähendavad lastega peredel automaksu iga lapse kohta kuni 100 eurot.
Kärdla raamatukogu algatusel peeti 11. novembril, esimese maailmasõja lõpu aastapäeval, Annely Veevo eestvedamisel seminar “Mida teha siis, kui…”, kus arutati koos Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna...
Peale kevadel ilmunud Saksa politoloogi Carlo Masala sõjastsenaariumi, mille tegevus toimub muu hulgas ka Hiiumaal, on Saksa meediakanalite huvi Hiiumaa vastu hüppeliselt tõusnud.