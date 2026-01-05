Jälgi meid
HL bänner

POLITSEI

AVARII | Kokkupõrke tagajärjel paiskus auto kraavi

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva teatega ja alustati kümme väärteomenetlust. Neist üks teade oli liiklusõnnetus Emmastes, kus Volkswagen sõitis kõrvalteelt ette peateel liikunud Toyotale, mis paiskus kokkupõrke tagajärjel teelt välja.

Avatar photo
Foto sündmuskohalt Emmastes. | Kärdla politseijaoskond / Jonathan Simson

Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juhi Jonathan Simsoni sõnul aastavahetus tõsisemaid vahejuhtumeid ei toonud. Teated ja rikkumised olid peamiselt liiklusalased. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PÄÄSTE

TULEKAHJU | Sauna põrand võttis tuld

Pühapäeva õhtul said päästjad väljakutse Palukülla, kus saunamajas oli kerise all süttinud puitpõrand.

2 tundi ago

UUDISED

ILM HIIUMAAL | Detsember oli erakordselt soe, aasta jooksul paistis päike 1892 tundi

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli Hiiumaa detsembris Eesti kõige soojem koht, kogu möödunud aasta jooksul paistis päike Ristnas 1892 tundi, mida on üle...

3 tundi ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Kärdlas mälestati Vabadussõjas võidelnuid

3. jaanuaril kell 10.30 koguneti Kärdla kiriku juurde mälestama ka Hiiumaal Vabadussõjas langenuid vaikuseminuti ja pärgade asetamisega Poisi juures. Samal ajal 106 aastat tagasi,...

5 tundi ago

UUDISED

AASTA LIND 2026 | Piiritaja arvukus aina langeb

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2026. aasta linnuks piiritaja, kes valdava osa elust veedab õhus ning pesitseb inimeste läheduses. Suvel iseloomuliku häälitsuse ja lennuga tähelepanu köitva...

6 tundi ago