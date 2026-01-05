Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juhi Jonathan Simsoni sõnul aastavahetus tõsisemaid vahejuhtumeid ei toonud. Teated ja rikkumised olid peamiselt liiklusalased.
POLITSEI
AVARII | Kokkupõrke tagajärjel paiskus auto kraavi
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva teatega ja alustati kümme väärteomenetlust. Neist üks teade oli liiklusõnnetus Emmastes, kus Volkswagen sõitis kõrvalteelt ette peateel liikunud Toyotale, mis paiskus kokkupõrke tagajärjel teelt välja.
PÄÄSTE
Pühapäeva õhtul said päästjad väljakutse Palukülla, kus saunamajas oli kerise all süttinud puitpõrand.
UUDISED
Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli Hiiumaa detsembris Eesti kõige soojem koht, kogu möödunud aasta jooksul paistis päike Ristnas 1892 tundi, mida on üle...
PILTUUDIS
3. jaanuaril kell 10.30 koguneti Kärdla kiriku juurde mälestama ka Hiiumaal Vabadussõjas langenuid vaikuseminuti ja pärgade asetamisega Poisi juures. Samal ajal 106 aastat tagasi,...
UUDISED
Eesti Ornitoloogiaühing valis 2026. aasta linnuks piiritaja, kes valdava osa elust veedab õhus ning pesitseb inimeste läheduses. Suvel iseloomuliku häälitsuse ja lennuga tähelepanu köitva...