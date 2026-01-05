AVARII | Kokkupõrke tagajärjel paiskus auto kraavi

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva teatega ja alustati kümme väärteomenetlust. Neist üks teade oli liiklusõnnetus Emmastes, kus Volkswagen sõitis kõrvalteelt ette peateel liikunud Toyotale, mis paiskus kokkupõrke tagajärjel teelt välja.