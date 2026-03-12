ARVAMUS | Aed.Linn.Kärdla

Me räägime linnas palju üksikutest arendustest – mõni uus kortermaja, mõni tänav, mõni projekt. See kõik on vajalik. Aga linn ei arene projektide kaupa. Linn areneb siis, kui on selge arusaam, milline ta tahab olla.
