Klubi pool sajandit tagasi alustanud põlvkonnast on tänaseks sirgunud treenerid, kaptenid ja meremehed, kelle lapsed ja lapselapsed jätkavad traditsioone. Hiiumaa purjetamiselu on vahepeal kasvanud märgatavalt: regulaarselt toimuvad Kärdla Race ja Oti regatt svertpaatidele ning Dago regatt, Dago Karikasari ja Sügisregatt avameresõitjatele.
SPORT
ANNAME HOOGU | Jahtklubi Dago koondab 50 aasta purjetamisloo juubeliraamatusse
2026. aastal tähistab Jahtklubi Dago oma 50. tegevusaastat ning selleks puhuks valmib mahukas ajaloo- ja ülevaateraamat „Hiiumaa purjetamise 50 aastat“. Teos koondab esmakordselt ühele kaantele Hiiumaa merenduse ja purjetamise poole sajandi pikkuse loo – alates esimestest treeningutest Orjakus kuni tänaste regattide ja noorte tegemisteni.
