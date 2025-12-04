ANNAME HOOGU | Jahtklubi Dago koondab 50 aasta purjetamisloo juubeliraamatusse

Klubi pool sajandit tagasi alustanud põlvkonnast on tänaseks sirgunud treenerid, kaptenid ja meremehed, kelle lapsed ja lapselapsed jätkavad traditsioone. Hiiumaa purjetamiselu on vahepeal kasvanud märgatavalt: regulaarselt toimuvad Kärdla Race ja Oti regatt svertpaatidele ning Dago regatt, Dago Karikasari ja Sügisregatt avameresõitjatele.