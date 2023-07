Angervaksast saab limonaadi, juuksetugevdajat ja musta värvi

Aromaatne martsipani hõngust pakatav õhk ning teid ääristavad pehmed kreemikates-valgetes toonides angervaksa õiepöörised annavad mõista, et tärganud on aasade kuninganna, keda esivanemad kutsunud ka tuulerohuks, risthambaks, hobuseurmarohuks ning angerpüksiks. Hiiumaal on angervaksa kutsutud ka vormioksaks.