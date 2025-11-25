AASTA ÜLLATAJA | HOK-i naiskond pälvis Eesti orienteerumises aasta üllataja tiitli

Eriti märkimisväärseks teeb saavutuse asjaolu, et ükski kolmest ei võistle tavapäraselt põhiklassis. Eesti orienteerumises on lubatud startida nii nooremas kui vanemas vanuseklassis ning HOK-i naiskond kasutas seda võimalust muljetavaldavalt: Mia Esta on N16, Maria Eller N20 ja Kati Rooni N35 klassist, ent suutsid joosta end medalile Eesti parimate konkurentsis.