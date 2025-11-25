Eriti märkimisväärseks teeb saavutuse asjaolu, et ükski kolmest ei võistle tavapäraselt põhiklassis. Eesti orienteerumises on lubatud startida nii nooremas kui vanemas vanuseklassis ning HOK-i naiskond kasutas seda võimalust muljetavaldavalt: Mia Esta on N16, Maria Eller N20 ja Kati Rooni N35 klassist, ent suutsid joosta end medalile Eesti parimate konkurentsis.
AASTA ÜLLATAJA | HOK-i naiskond pälvis Eesti orienteerumises aasta üllataja tiitli
Eesti Orienteerumisliidu tunnustamisüritusel pälvis aasta üllataja tiitli Hiiumaa Orienteerumisklubi (HOK) naiskond koosseisus Maria Eller, Mia Esta ja Kati Rooni, kes saavutasid kevadel Eesti meistrivõistluste põhiklassi (N21) teatejooksus ajaloolise pronksmedali. Tegemist on esimese korraga, mil hiidlased on EMV põhiklassi teateorienteerumises medalile jõudnud.
