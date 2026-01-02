AASTA LOOM 2026 | Siil – väike loom suure sõnumiga

Siilid on loomad, keda paljud peavad iseenesestmõistetavaks aialoomaks, kuid kelle eluviis, roll ökosüsteemis ja ohud on sageli vähetuntud. Paljud ei tea ka, et väikeses Eestis on lausa kahte liiki siile. Just seetõttu otsustati 2026. aastal tuua fookusesse siil – loom, kes elab inimese läheduses ja peegeldab seetõttu hästi ka meie endi igapäevase elukeskkonna korraldust.