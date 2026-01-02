Jälgi meid
AASTA LOOM 2026 | Siil – väike loom suure sõnumiga

Eesti Terioloogia Selts kuulutas koostöös partneritega 2026. aasta loomaks siili – täpsemalt siilid, sest Eestis elab kaks liiki siile, harilik siil ja kaelussiil.
Harilik siil. | Foto: Reno R Künnapuu

Siilid on loomad, keda paljud peavad iseenesestmõistetavaks aialoomaks, kuid kelle eluviis, roll ökosüsteemis ja ohud on sageli vähetuntud. Paljud ei tea ka, et väikeses Eestis on lausa kahte liiki siile. Just seetõttu otsustati 2026. aastal tuua fookusesse siil – loom, kes elab inimese läheduses ja peegeldab seetõttu hästi ka meie endi igapäevase elukeskkonna korraldust.

