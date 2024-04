9 MAALI JA MÕNI KROKII | Hiiumaa uus kunstnik avas näituse

Kärdla Kultuurimaja Galeriis on kuu lõpuni avatud Marian Lavingu maalide ja joonistuste näitus. Valev Sein, Mariani Hiiumaa juhendaja ja näituse korraldaja, ütles avamisel, et seekord on rahvale näha sellist kunsti, mida on harjutud muuseumides vaatama.