XX HIIU FOLK | Väike ja hubane festival, millel suur hing!

Festivalijuht Astrid Nõlvak vaatab tagasi ja jagab mõtteid tänasest ja homsest ning annab kaasa soovitusi juubelifestivalile.

“Esimene festival Kassari kiigeplatsil oli ühepäevane ja lava oli meil lausa autolahvka pealt,“ meenutab festivali peakorraldaja Astrid Nõlvak. “Mõte oli lihtne – et saare lapsed ja inimesed saaksid osa pärimusmuusika ja -kultuuri võlust ning rikkusest.“

Festival sai alguse Astridi tudengiprojektina Viljandi Kultuurikolledžis. “Hiiumaa tundus põnev ja salapärane. Mõtlesin, miks mitte proovida luua siia midagi Viljandi folgi vaimus.“

Aastate jooksul on Hiiu Folk küpsenud ühes Astridiga. “Alguses polnud meil isegi meeskonda – mäletan, kuidas koos Ly Meldorfiga (tollane Käina vald) enne festivali platsilt suitsukonisid korjasime,“ meenutab ta. Täna seisab festivali taga tugev tiim, korraldus on arenenud ning külastajaid tuleb üle Eesti ja kaugemaltki. Samaks on jäänud aga põhiväärtused: alkoholivabadus, keskkonnateadlikkus ja peresõbralikkus.

“Soovime, et inimesed tuleksid Hiiumaale ja kogeksid midagi ilusat ja puhast – muusika kõrval ka saare erilist õhkkonda,“ räägib Astrid.

Astrid tõdeb, et on väga liigutav, kui keegi ütleb pärast festivali: “Ma tunnen, et lähen siit ära puhtama ja parema inimesena“, siis tean, et see kõik on olnud seda väärt.“ Astridi sõnul oleks parim kingitus tiimile, kui rahvas tuleks koos nendega tähistama juubelifestivali. “Kui nad kogevad siin midagi, mis neile päriselt korda läheb – see ongi meie suurim tänu. Minu jaoks on see oluline, sest see on olnud pikk teekond, et jõuda selle numbrini.”

Tänapäeva kultuurikorraldus on keeruline. Aga kui teha, siis täiega.

Tulevikku vaadates on Astrid üheaegselt nii lootusrikas kui ka realistlik. “Tänapäeva kultuurikorraldus on keeruline. Aga kui teha, siis täiega.” Astrid unistab Hiiu Folgist, kus kogu saar oleks justkui elav pärandkultuuri kogemus – mitte ainult muusika, vaid kogetav elulaad ja kuuldud lood nendel päevadel.

Ta julgustab kõiki, kes tunnevad huvi pärimuse vastu, alustama kodust. “Küsige oma vanavanematelt, kuidas nemad elasid.“ Isegi lihtne lapsepõlvemälestus võib avada ukse millessegi suuremasse. Pärimus on elus side meie juurtega.

Lõpetuseks ütleb Astrid: “Aitäh. Kõigile, kes on nende kahekümne aasta jooksul Hiiu Folgi heaks panustanud – olgu see rahaline toetus, julgustav sõna või lihtsalt kohalolek. See on tähendanud tohutult palju.“

Astrid julgustab igaühel leidma festivalilt oma peaesineja need teie jaoks kõige erilisemad pärlid. Vaata, millised soovitused annab Astrid kaasa Hiiu Folgi nautimiseks:

NELJAPÄEV, 10. juuli

14:00 – loeng-töötuba Hiiumaa rahvariietest! Helgi Põllo/ Hiiumaa Muuseumi Pikk Maja +16:00 Retk Pikal tänaval koos Helgi Põlloga, Kärdla

Ettekanne Hiiu naise rahvariietest, väga eriline sissevaade kohalikku pärandisse.

18:30 – Õtekse, Viscosa Kultuuritehas

Kolm noort ja andekat õde – omanäoline ja energiline esitus.

19.30 – Lõõtsanoobid ja Margus Põldsepp, Viscosa Kultuuritehas

Noored talendid, kes on juba pärjatud Kuldse plaadiga.

21:00 – TRAD.ATTACK!, Viscosa Kultuuritehas

Võimas avaõhtu kontsert, mis annab festivalile tugeva hoo.

REEDE, 11. juuli

15:00 Timo Lige autorikontsert- laulud ja luule. Tasuta! Eelneb “Kiri algab kirikust…” Näitus Meieisapalvest raamatuaastal. Näitust tutvustab Tiia Palmiste, Kärdla Babtistikoguduse kabel

17:00 Mulgimaa orkester ja Lõõtsanoobid, Kassari kiigeplats

Orkestris mängivad koos lapsed ja õpetajad – vinge on näha uut põlvkonda pärimust hoidmas.

18:30 Kukerpillid, Kassari kiigeplats

Vanameistrid, kes olid esimesed rahvaliku muusika tutvustajad Eestis.

20.30 – Nedsaja Küla Bänd, Kassari kiigeplats

Tuntud rahva tantsitajad ning oma kaunite tekstide poolest.

22.30 – Eva Eensaar ja Krista Citra Joonas, Kassari kiigeplats

Kaunis ja meditatiivne muusikaline rännak.

LAUPÄEV, 12. juuli

10:00–11:30 – Bokros Trio õpituba: Ungari pillid ja muusika, Käina Huvi- ja Kultuurikeskus

Ungari rahvamuusikakooli juht ja õpetaja tuleb jagama oma teadmisi, muusikat ja hinge – see on ainulaadne võimalus õppida otse meistritelt.

12.00 – Astrid Nõlvak, Kaarli kanneldajad ja Rae Huvialakooli kandleõpilased (Tasuta!), Kõpu Rahvamaja

Võimalik plaadiesitlus – kannelde kooskõla ja põlvkondade side.

14.00 – Inga Mear ja Valdo Preema, Orjaku sadama külamaja

Ingal on Hiiumaa südames ja see kajastub tema omaloomingus, muuhulgas kõlavad ka kaunid palad teistelt.

15.00 – Salmikulaulud Valter Parvega (Tasuta!), Kassari Rahvamaja

Põlvkondi ühendav salmikulaulude traditsioon taaselustub osalejatega koos luues.

17.00 – Astrid ja sõbrad (Anu Taul, Eike Mägi, Robirohi30!, Olavi Kõrre), Kassari Kiigeplats

Tore rännak muusikalises mõttes. Kuuleb mitmekesist muusikat millega Astrid ajas seotud on olnud.

18.30 – Hiiumaa Pillisõprade Selts Tantse õpetab rahvatantsugrupp Naadresed, Kassari Kiigeplats

Väga hea meel, et saame näidata Hiiumaa lugusid ja õpetada saare tantsusid.

20:00 – Béla Szerényi ja Bokros Trio kontsert ja tantsuõpetus, Kassari Kiigeplats

Nende energia, pillikõla ja liikumine laval loob elava silla Ungari ja Hiiumaa vahele. Tänud Ungari Instituudile, kelle toel nad festivalile jõuavad.

22.00 – Loojõel – Hainsoo, Maaker, Joonas, Kassari Kiigeplats

Muusikaline jutustus. Andre Maakeri kitarr ja Joonase atmosfääriline kõla loovad erilise meeleolu.

PÜHAPÄEV, 13. juuli

11.00 – Robirohi30!, Pühalepa kirik

Tähistavad oma 30ndat juubelit. ansambel ühe mikri taga – laulavad ja mängivad pilli. Peaaegu igal Hiiu Folgil üles astunud.

13:00 – Anna-Liisa Eller ja André Lislevand, Emmaste kirik

Romantiline kannel ja gamba – kooslus, mida kuuleb harva, ja kõlaliselt erakordselt kaunis ning põnev.

15.30 – Martti Raide ja Valter Soosalu, Reigi kirik

Kunagise õpetaja ja õpilase duo, loodud spetsiaalselt Hiiu Folgi jaoks, kus kõlavad kokku klaver ja harpejji.

18:00 – Tõnis Mägi & Ekklesia kammerkoor – FESTIVALI LÕPPKONTSERT, Kärdla kirik

Tegemist on spetsiaalselt Hiiu Folgi jaoks loodud lauludega, millest mitmed on kooriga, tekstid Vana Testamendi psalmid ja prohvetid. Midagi, mis ajas muutumatut, mis on toodud festivali konteksti. Võib kõnetada inimesi läbi aegade. See on sügav, ajatu ja täis väge. Sõnum toetab tugevalt ka neid väärtusi, millele Hiiu Folk rajatud on.