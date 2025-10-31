Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

TEEMA

VÕTAB VÕIMUST | Halloween on Hiiumaal nagu võõrliik

Halloween võtab aasta aastalt võimust ka Eestis. Kõrvitsad on oktoobris poodides minev kaup ning kommimaiad lapsed ei käi uste taga enam mitte ainult kadri- või mardipäeval.

Avatar photo
Halloweeni kodumaal on selle püha tähistamine suur ettevõtmine. | Erakogu

Üle ilma levinud püha kodumaal on selle tähistamine meeletusuur ettevõtmine, millega seotud kaupu hakatakse poodides müüma juba enne suve lõppu.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KULTUUR

KUULA UUT LUGU | Karmen Telvik avab kuulajale enda haavatava poole

Oktoobrikuu viimasel päeval avaldas Hiiumaalt pärit laulja ja laulukirjutaja Karmen Telvik tundelise debüüt-EP "Tired of Being Myself“. Viielooline kogumik on aus ja intiimne pilguheit...

4 minutit ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | 400 tonni soola on Hiiumaale paras ports

Hiiumaale plaanitakse suurt seakasvatust

15 minutit ago

ARVAMUS

Terviseturism erialaarstile – kas paratamatus või võimalus?

Kui seni oleme harjunud rääkima loodus- ja kultuuriturismist, siis nüüd võiks hakata tõsiselt kaaluma veel ühte suunda – terviseturismi. Mitte pelgalt spaade ja mudavannide...

16 minutit ago

TEEMA

PAGULUSES LOODUD | Pühalepa rahvariided jõudsid kolm põlvkonda hiljem kodumaale

Vaid kaks aastat pärast suurt põgenemist alustas Rootsis tegevust Göteborgi Eesti Segakoor, mis tänini hoiab sealse Eesti kogukonna identiteeti ja ühendust kodumaaga. Kooriliikmete esinemiskostüümideks...

39 minutit ago