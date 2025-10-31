VÕTAB VÕIMUST | Halloween on Hiiumaal nagu võõrliik

Üle ilma levinud püha kodumaal on selle tähistamine meeletusuur ettevõtmine, millega seotud kaupu hakatakse poodides müüma juba enne suve lõppu.
KULTUUR
Oktoobrikuu viimasel päeval avaldas Hiiumaalt pärit laulja ja laulukirjutaja Karmen Telvik tundelise debüüt-EP "Tired of Being Myself“. Viielooline kogumik on aus ja intiimne pilguheit...
25 AASTAT TAGASI
Hiiumaale plaanitakse suurt seakasvatust
ARVAMUS
Kui seni oleme harjunud rääkima loodus- ja kultuuriturismist, siis nüüd võiks hakata tõsiselt kaaluma veel ühte suunda – terviseturismi. Mitte pelgalt spaade ja mudavannide...
TEEMA
Vaid kaks aastat pärast suurt põgenemist alustas Rootsis tegevust Göteborgi Eesti Segakoor, mis tänini hoiab sealse Eesti kogukonna identiteeti ja ühendust kodumaaga. Kooriliikmete esinemiskostüümideks...