Volikogu kinnitas lasteaia kohatasu tõusu

Hiiumaa vallas tõuseb lasteaia kohatasu alates veebruarist 15 eurot ning seega tuleb ühe lapse eest tasuda 45 eurot kuus. Lapse puudumisel arvestatakse kohatasu ümber siis, kui ta on puudunud mõjuval põhjusel vähemalt 15 päeva. Varem tehti ümber­arvestus alles 30 päeva pealt.

Toiduraha eraldi maksma ei pea.

Kaua plaanitud kohatasu tõusu kommenteerides ütles abivalla­vanem Liisi Mäeumbaed, et kohatasu tõusu põhjustas nii lasteaia töötajate palgatõus, energiahindade kasv kui ka üldine hinnatõus.

Hiiumaal ei ole lasteaia kohatasu tõusnud alates 2019. aastast, kuid kulude kasv on Mäeumbaedi sõnul olnud üle 50 protsendi. Hinna­tõusu vajadus volikogu komis­jonides vastuseisu ei leinud.

HIIU LEHT