VOLIKOGU ESIMEES | Väike kool, mille mõju Hiiumaale on äärmiselt suur

Hiidlased ja Hiiumaa sõbrad on murelikud. Riigieelarve kärpeplaani üks osa on vähendada Hiiumaa Ametikooli õppekohti sellisel määral, et kool ei saa senises mahus enam tegutseda. Lõhkuda olemasolevat on kerge, uuesti alustamine on äärmiselt keeruline ja ka rahaliselt kindlasti kallim, arvab Hiiumaa Vallavolikogu esimees.