Vaid nädal hiljem, 12. oktoobril Jõgeval toimunud Jõu meistrivõistlustel saavutas Taivo Rist hõbemedali. “Eluaeg olen kabet mänginud,” ütleb Rist. “Konkurents oli tugev – kaks meistrit ja mina olin üks neljast meistrikandidaadist. Mulle anti reitingu põhjal kuues asetus – see on siis koht, mida minult eeldati.”
VÕITIS HÕBEDA | Taivo Rist: “Eluaeg olen kabet mänginud”
4. ja 5. oktoobril toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused vene kabe välk- ja kiirkabes, kus Hiiumaa Kabeklubi esindasid Kätlin Mast ja Taivo Rist. Mast saavutas välkkabes 9. ja kiirkabes 4. koha, Rist lõpetas välkkabe 18. ning kiirkabe 14. kohaga.
