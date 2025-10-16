VÕITIS HÕBEDA | Taivo Rist: “Eluaeg olen kabet mänginud”

Vaid nädal hiljem, 12. oktoobril Jõgeval toimunud Jõu meistrivõistlustel saavutas Taivo Rist hõbemedali. “Eluaeg olen kabet mänginud,” ütleb Rist. “Konkurents oli tugev – kaks meistrit ja mina olin üks neljast meistrikandidaadist. Mulle anti reitingu põhjal kuues asetus – see on siis koht, mida minult eeldati.”