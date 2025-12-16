Jälgi meid
Viskoosa SK lõpetas Rapla liigas aasta kaotusega

Viskoosa SK pidas 14. detsembril Rapla Sadolini spordihoones oma 2025. aasta viimase kohtumise Rapla liigas, kus tuli tunnistada spordiklubi Bändidos paremust tulemusega 4:9.
Avatar photo
Viskoosa saalihoki meeskond. | Erakogu

Viskoosa SK väravate eest hoolitses Trevor Marcus Heido, kes viskas kolm väravat. Ühe värava lisas Siim Romanov. Resultatiivseid sööte jagasid Andris Pähn, Janori Remmelg, Alo Mäesalu ja Riku Kainulainen. Mängus osalesid veel Üllar Otsa, Keit Rohtla ja Marek Valk.

