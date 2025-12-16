Viskoosa SK lõpetas Rapla liigas aasta kaotusega

Viskoosa SK väravate eest hoolitses Trevor Marcus Heido, kes viskas kolm väravat. Ühe värava lisas Siim Romanov. Resultatiivseid sööte jagasid Andris Pähn, Janori Remmelg, Alo Mäesalu ja Riku Kainulainen. Mängus osalesid veel Üllar Otsa, Keit Rohtla ja Marek Valk.
10. detsembril toimusid Hiiumaa Spordikeskuses 1.–6. klasside Hiiumaa meistrivõistlused kabes.
Täna avanes Kassari kabeli juures haruldane vaatepilt, kui vahetati ära kabeli tornikiiver.
Taaskord viis Ain Anger hiidlased oma kontserdiga maailma muusikapealinnade sekka kõrvuti New Yorgi ja Milanoga.
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.