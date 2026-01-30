Kohe, kui nägin, et Team Hiiumaa korraldab Hiiumaa terviseradade suusarajal 25. jaanuaril ühise Tartu Maratoni virtuaalse sõitmise, ei jätnud mind rahule kiusatus läbida 63 kilomeetrit suuskadel vabatehnikas.
VIIETUNNINE EKSPERIMENT | Tartu Maraton Hiiumaal ehk kuidas tehisaru mind alahindas
Kui mängisin mõttega läbida Tartu Maratoni distants Hiiumaal, uurisin tehisarult, mis tema plaanist arvab. Kuntsmuistus arvas, et Paluküla radadel kulub 63 kilomeetri läbimiseks kuus kuni üheksa piinarikast tundi.
