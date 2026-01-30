Jälgi meid
REPORTAAŽ

VIIETUNNINE EKSPERIMENT | Tartu Maraton Hiiumaal ehk kuidas tehisaru mind alahindas

Kui mängisin mõttega läbida Tartu Maratoni distants Hiiumaal, uurisin tehisarult, mis tema plaanist arvab. Kuntsmuistus arvas, et Paluküla radadel kulub 63 kilomeetri läbimiseks kuus kuni üheksa piinarikast tundi.
Avatar photo
Kärolyn oli kiirem kui tehisaru prognoosis. | Foto: Eike Meresmaa

Kohe, kui nägin, et Team Hiiumaa korraldab Hiiumaa terviseradade suusarajal 25. jaanuaril ühise Tartu Maratoni virtuaalse sõitmise, ei jätnud mind rahule kiusatus läbida 63 kilomeetrit suuskadel vabatehnikas. 

