VIIDIKU EPISOODID | Hiiumaa haridusest – ausalt

Hiiumaa Ametikooli ja Gümnaasiumi tuleviku teema muutus enne valimisi eriti “kuumaks”, milles enamik kohalikke poliitikuid üritas paremaid positsioone võtta. Nagu tavaliselt, oli neis väljaütlemistes ja seisukohtades ohtralt poliitilist populismi ja vähe fakte. Seetõttu tasub kogu Hiiumaa lähimineviku haridusvaldkonna areng tasakaalukalt ja sisukalt ette võtta, et tõde eesriide taha peitu ei jääks.