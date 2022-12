Vigursaagija vahetas sae pintsli vastu ja avab näituse

Saekunstnikuna tuntud Maire Põldma avab homme Käina elamuskeskuses Tuuletorn oma esimese maalinäituse.

Maalima hakkas Maire Põldma (56) paar aastat tagasi ja esimesele näitusele tahab välja panna kümmekond maali. Kuna näitusepind pole väga suur, selgub tööde ülesriputamise käigus, kui palju neid sinna mahub.

Maire ütleb, et talle meeldivad suure­formaadilised maalid. „Mul on plaan, et iga aastaga lähen muudkui suuremaks – mulle meeldivad suured pildid,“ naerab ta. „Kui ma poest ostan, siis selle lõuendi, mis autosse ära mahub.“ Näiteks praegu on tal molbertil valmimisjärgus maal mõõtudega meeter korda meeter ja 20 sentimeetrit.

Näitust tegema kutsusid teda Tuuletorni töötajad, kes tal Leluseljal kohvikutepäeval abiks käisid. „Viktoria nägi mu maale ja ilmselt ta siis rääkis sellest töö juures,“ arutleb ta. Nii käidigi Tuule­torni poolt välja mõte, et ta võiks oma maale ka teistele näidata.