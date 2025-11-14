Jälgi meid
VIGURSAAGIJA | Hiiumaa mees ehitas Kärdlasse lennuki

Arborist ja vigursaagija Silver Treiman on Hiiumaa mees, kes mootorsaega mitte ainult puid ei langeta, vaid voolib sellega ka elulisi ja lõbusaid puukujusid. Tema viimaste tööde hulgas on saarepuust lennuk, mis maandus Kärdlas üsna salajases kohas.

Silver Treimani ehitatud lennuk on mõttejõul lennanud mitmeid tunde. | Foto: Arabella Valtin

Kõik algas tavapärase hiidlase naljaga.

