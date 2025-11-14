Kõik algas tavapärase hiidlase naljaga.
HOBI
VIGURSAAGIJA | Hiiumaa mees ehitas Kärdlasse lennuki
Arborist ja vigursaagija Silver Treiman on Hiiumaa mees, kes mootorsaega mitte ainult puid ei langeta, vaid voolib sellega ka elulisi ja lõbusaid puukujusid. Tema viimaste tööde hulgas on saarepuust lennuk, mis maandus Kärdlas üsna salajases kohas.
UUDISED
Hiiumaa vallavanema ja abivallavanemate kandidaadid on suures osas samad, kes kuulusid valitsusse seni. Vaid Üllar Laidi asemel soovitakse valitsusse tuua senine piirkonnajuht Tiit Reha.
GALERIID
Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise...
KULTUUR
Betti Alveri kirjandusauhinna tänavused kandidaadid on selgunud ning nende hulgas on nomineeritud kaks Hiiumaa inimest: Piret Eesmaa raamatuga „Hiirekõrvul“ (kirjastus hapax legomenon) ja Riste...
UUDISED
Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.