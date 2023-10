VIDEO | Eesti Aasta õppija rahva lemmikuks hääletati Helen Viilukas Hiiumaalt

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames Tartus jagatud tunnustuste seas pärjati rahva lemmiku tiitliga Helen Viilukas Hiiumaalt.

Helen Viilukas Hiiumaalt sõitis aasta aega iga kahe nädala tagant Hiiumaalt Haapsallu, et õppida lapsehoidjaks. Ta otsustas uuesti õppima asuda, kui hakkas tööle lasteaias ja vajas rohkem teadmisi laste arengust ja toetamisest. Helen on suurepärane näide hirmude ületamisest ja eesmärkide saavutamisest. Ta on nüüd lapse arengu toetamise osas väga pädev ning kasutab ka digivahendeid mängude loomiseks. Helen on kogukonnas eeskujuks, näidates, et täiskasvanuna õppimine viib uue alguseni ja ta innustab ka oma kolleege.

Hiiu Lehele ütles Helen kuu aega tagasi antud usutluses, et vanemas eas õppimine on hoopis teistsugune kogemus, kui teha seda noorena.

Oma tervitused ning tänusõnad täiskasvanud õppijatele andis edasi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas: „Eesti inimesed on hariduse usku ja tahavad õppida. Samuti on neil ka julgust teha kannapööre karjääris või jätkata haridusteed. Rõõmustav on, et ka Eesti tööandjad väärtustavad heade oskustega töötajaid ja panustavad omalt poolt inimeste arengusse. Ka kaasaegsed digivahendid võimaldavad paindlikke õpiviise, mis on eriti tähtis täiskasvanud õppuritele, kes uusi teadmisi omandavad töö ja pere kõrvalt,” sõnas minister ning avaldas heameelt, et üle Eesti on arvukalt tublisid täiskasvanuid, kes enesetäiendamist tähtsaks peavad.

Tunnustusüritus toimub täiskasvanud õppija nädala raames, mille fookuses on inimese õppimine ja enesetäiendamine läbi elu.