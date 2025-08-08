VERETÖÖ | Isabella külas murdsid hundid pool lambakarja

Peremees Jüri oli neljapäeval ärganud kella kuue paiku ja keetnud kohvi. Läks õue ja heitis pilgu majast paarisaja meetri kaugusel asuva lambakopli poole – osa lambaid jalutas, osa veel magasid.
IN MEMORIAM
4. augustil lahkus meie seast Eesti kabetaja Raivo Rist – pühendunud sportlane, kirglik spordisõber ja hinnatud kogukonnaliige.
GALERIID
Kolmepäevases laagris osalevad Elva, Hiiumaa ja Saaremaa noorkotkad, kodutütred ning mitteliikmed noored vanuses 8–18 eluaastat.
SPORT
Hiiumaa orienteerumisneljapäevakud on täies hoos. Juuli lõpus ja augusti alguses peetud päevakud tõid metsaradadele arvukalt orienteerujaid nii Hiiumaalt kui ka kaugemalt. Augustis peetakse veel...
SPORT
28. juunist 3. juulini toimusid Itaalias Trentos orienteerumise juunioride maailmameistrivõistlused. Eesti noortekoondisesse kuulus Hiiumaa neiu Maria Eller. Võistlusprogramm oli tihe, kuuel päeval võisteldi viiel erineval...