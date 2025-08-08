Jälgi meid
VERETÖÖ | Isabella külas murdsid hundid pool lambakarja

Kaseselja talu lambad olid öösel kodulähedases koplis, mille ümber metallist võrkaed, see aga hunte ei pidanud ja talu 55pealisest karjast jäi alles 31 lammast.

2019. aasta augustis murdsid hundid Jõeranna rannaniitu hooldanud karjast 24 lammast ja omanikud lõpetasid lambapidamise. | Erakogu

Peremees Jüri oli neljapäeval ärganud kella kuue paiku ja keetnud kohvi. Läks õue ja heitis pilgu majast paarisaja meetri kaugusel asuva lambakopli poole – osa lambaid jalutas, osa veel magasid.

