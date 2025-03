VERELOOVUTUS | Doonoripäev tõi heategijad taas verd andma

Kärdla kultuurikeskuses toimunud doonoripäevale kogunes rohkelt inimesi. Suurt huvi kinnitas ka Mari Anne Tarmas Põhja-Eesti regionaalhaiglast, kelle ülesanne on hoolitseda, et doonoritele oleks kaetud kohvilaud ja nad pärast vereloovutust meenepaki saaksid. Kui ta kuulis, et maakonnaleht doonoripäeva kajastama tuli, astus kohe rõõmsalt leti tagant välja ja teatas, et Hiiumaal on ju rahvariide aasta. Mari Anne oli spetsiaalselt selleks puhuks selga pannud Hiiumaa rahvariide motiividega Hiiu Villa seeliku.