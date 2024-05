VENIB | Kärdla Sadama tänava remont venib kahele aastale

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.

Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti. Ühte neist rahastab keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) üleujutusmeetmest, teine toetus tuli maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA).

Truubiprojekt juba töös

KIKi projekti ehitushange on juba tehtud ja leping Taristoniga sõlmitud. Selles projektis uuendatakse täielikult neli amortiseerunud truupi, neist üks on Sadama tänava Suurtrumm. Ülejäänud kolm on Tiigi tänava alguses, Põllu ja Eha ristmikul ning Koidu tänaval. Lisaks remonditakse Kultuurimaja ees oleva silla kandekonstruktsioonid.

Projekti kogumaksumus on 758 000 eurot koos käibemaksuga. Sellest KIKi toetus on 599 000 eurot ja valla omapanus 159 000 eurot.