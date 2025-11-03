VASTUVOOLU | Utilitas tõstab Kärdlas toasooja hinda

Avalduse tõsta Kärdlas toasooja piirhinda tegi Utilitas konkurentsiametile juba juunikuus.
Hiljutisel suvelõpul peeti Tartus fennougristika üleilmset kongressi. Kokku sai ka üks enam-vähem üheealine seltskond nüüdseks ajakirjanikke, kirjanikke, reisijuhte, keeleteadlasi, tõlkijaid, kirjandusteadlasi, akadeemilist rahvast, õppejõude...
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika...
Laupäeval kirjutati Kärdlas alla koostöömemorandum Hiiumaa valla ja Hersoni oblasti vahel. Ukraina poolelt saabus Hersonist saarele Regionaalse Sõjalise (Riikliku) Administratsiooni juht Oleksandr Prokudin. Külaliste...
LAPSE TERVIS | Vaid veerand Hiiumaa eelteismelistest jõuab perearsti juurde rutiinsesse tervisekontrolli
Tervisekassa andmetel jõuab 11–12-aastaste laste vanuserühmas perearstikeskuses toimuvasse kontrolli igal aastal vaid iga neljas Hiiumaa laps, mistõttu võivad jääda märkamata mitmed murekohad eelteismeliste füüsilises...