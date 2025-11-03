Jälgi meid
VASTUVOOLU | Utilitas tõstab Kärdlas toasooja hinda

Erinevalt muust Eestist, ootab Kärdla kaugküttetarbijaid novembris ees viieprotsendiline hinnatõus, mis on küll väiksem, kui soojatootja taotles.
Avalduse tõsta Kärdlas toasooja piirhinda tegi Utilitas konkurentsiametile juba juunikuus.

ARVAMUS

KOHTUMINE PÜSSIROHUKELDRIS | 40 aastat Estonia rühmituse asutamisest

Hiljutisel suvelõpul peeti Tartus fennougristika üleilmset kongressi. Kokku sai ka üks enam-vähem üheealine seltskond nüüdseks ajakirjanikke, kirjanikke, reisijuhte, keeleteadlasi, tõlkijaid, kirjandusteadlasi, akadeemilist rahvast, õppejõude...

11 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | 37-aastane mees eiras lähenemiskeeldu

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika...

13 tundi ago

GALERIID

UKRAINALE APPI | Hersoni oblast näeb Hiiumaaga tihedat koostööd

Laupäeval kirjutati Kärdlas alla koostöömemorandum Hiiumaa valla ja Hersoni oblasti vahel. Ukraina poolelt saabus Hersonist saarele Regionaalse Sõjalise (Riikliku) Administratsiooni juht Oleksandr Prokudin. Külaliste...

14 tundi ago

UUDISED

LAPSE TERVIS | Vaid veerand Hiiumaa eelteismelistest jõuab perearsti juurde rutiinsesse tervisekontrolli

Tervisekassa andmetel jõuab 11–12-aastaste laste vanuserühmas perearstikeskuses toimuvasse kontrolli igal aastal vaid iga neljas Hiiumaa laps, mistõttu võivad jääda märkamata mitmed murekohad eelteismeliste füüsilises...

14 tundi ago