Seda lugedes tuli mul meelde lugu ühest teadlasest, kes uuris koriandri ja inimeste surmade vahelisi seoseid. Ta uuris kõiki päikesesüsteemi planeete ja avastas, et peale maa ei leidu koriandrit mitte ühelgi teisel planeedil. Samuti tegi ta kindlaks, et peale maa pole inimesed surnud mitte ühelgi teisel planeedil. Nii tegi ta tervele mõistusele tuginedes järelduse, et inimesed surevad maa peal, sest siin leidub koriander.
ARVAMUS
VASTUKAJA | Pealtnäha muutusteta prügivedu
Hiiumaal elav kodanik ja EKRE liige Palle Kõlar on kirjutanud loo Hiiumaa prügiveo hinnast. Kodaniku mure on mõistetav, sest prügivedu Hiiumaal on tõesti kallis ja ega ma vist eksi, kui ütlen, et see on kõige kallim Eestis üldse. Täiesti mõistetav, et selline asi paneb kui mitte kulmu kergitama, siis vähemalt küsima ja mõtlema, et miks asjad nii on. Mures kodanik on teinud ise analüüsi ja tuletanud selle põhjal omad järeldused.
GALERIID
9. oktoobril tunnustati Rannapaargus Hiiumaa tublimaid vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid, täiskasvanuhariduses aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat ning Eesti kaunis kodu 2025...
ARVAMUS
Teinekord kuuleme seisukohti, et tervishoid peaks teistest valdkondadest vähem tähelepanu saama. Selline seisukoht aga muutub hetkega, kui mõtte väljaütlejal või tema lähedasel ilmneb terviseprobleem.
25 AASTAT TAGASI
Leivanädalast saavad osa paljud
AJALUGU
Mineraalvesi on tavaline tervislik jook, mida kauplustes leidub laias valikus. Eelmise sajandi lõpus villiti ka Hiiu Kaluri abitootmises mineraalvett, millel nimeks pandi leiukoha järgi...