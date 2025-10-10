VASTUKAJA | Pealtnäha muutusteta prügivedu

Hiiumaal elav kodanik ja EKRE liige Palle Kõlar on kirjutanud loo Hiiumaa prügiveo hinnast. Kodaniku mure on mõistetav, sest prügivedu Hiiumaal on tõesti kallis ja ega ma vist eksi, kui ütlen, et see on kõige kallim Eestis üldse. Täiesti mõistetav, et selline asi paneb kui mitte kulmu kergitama, siis vähemalt küsima ja mõtlema, et miks asjad nii on. Mures kodanik on teinud ise analüüsi ja tuletanud selle põhjal omad järeldused.