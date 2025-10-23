VASTUKÄIK | Isamaa tahab teha koalitsiooni ilma sotsideta

“Tänases Hiiu Lehes ilmunud lugu on selge tõestus, et Sotsiaaldemokraatide poolne kaasamine on näiline,” kirjutab Isamaa Hiiumaa juht Andrus Ilumets, kelle sõnul hakatakse ühise laua taga arutama võimalust sisuline ja aus koalitsioon, mis ei sünni tagatubades, vaid laua ümber, kuhu on kõik päriselt oodatud.”

Andrus Ilumetsa sõnul on Hiiumaa valimistulemused on selgunud, kuid uue koalitsiooni loomisel valitseb segadus ja kahetised sõnumid.