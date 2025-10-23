“Tänases Hiiu Lehes ilmunud lugu on selge tõestus, et Sotsiaaldemokraatide poolne kaasamine on näiline,” kirjutab Isamaa Hiiumaa juht Andrus Ilumets, kelle sõnul hakatakse ühise laua taga arutama võimalust sisuline ja aus koalitsioon, mis ei sünni tagatubades, vaid laua ümber, kuhu on kõik päriselt oodatud.”
Andrus Ilumetsa sõnul on Hiiumaa valimistulemused on selgunud, kuid uue koalitsiooni loomisel valitseb segadus ja kahetised sõnumid.
VASTUKÄIK | Isamaa tahab teha koalitsiooni ilma sotsideta
Isamaa Hiiumaa piirkond saatis välja pressiteate, kus ütleb, et sotside käitumine on vaid näiline kaasamine ning nad kutsuvad esmaspäeval ühise laua taha Valimisliidu Ühine Hiiumaa, EKRE ja Reformierakonna esindajad, et arutada võimalust moodustada koalitsioon.
“Tänases Hiiu Lehes ilmunud lugu on selge tõestus, et Sotsiaaldemokraatide poolne kaasamine on näiline,” kirjutab Isamaa Hiiumaa juht Andrus Ilumets, kelle sõnul hakatakse ühise laua taga arutama võimalust sisuline ja aus koalitsioon, mis ei sünni tagatubades, vaid laua ümber, kuhu on kõik päriselt oodatud.”
