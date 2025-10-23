Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

UUDISED

VASTUKÄIK | Isamaa tahab teha koalitsiooni ilma sotsideta

Isamaa Hiiumaa piirkond saatis välja pressiteate, kus ütleb, et sotside käitumine on vaid näiline kaasamine ning nad kutsuvad esmaspäeval ühise laua taha Valimisliidu Ühine Hiiumaa, EKRE ja Reformierakonna esindajad, et arutada võimalust moodustada koalitsioon.
“Tänases Hiiu Lehes ilmunud lugu on selge tõestus, et Sotsiaaldemokraatide poolne kaasamine on näiline,” kirjutab Isamaa Hiiumaa juht Andrus Ilumets, kelle sõnul hakatakse ühise laua taga arutama võimalust sisuline ja aus koalitsioon, mis ei sünni tagatubades, vaid laua ümber, kuhu on kõik päriselt oodatud.”
Andrus Ilumetsa sõnul on Hiiumaa valimistulemused on selgunud, kuid uue koalitsiooni loomisel valitseb segadus ja kahetised sõnumid.

Veel lugemist:

ARVAMUS

AUTOGA VÕI JALA? | Tahaks kõndida, aga mitte autode vahel

Tervis tarviline vara. Raha eest seda ei saa. Peab ise vaeva nägema. Ilusasti magama, hambaid pesema, köögivilju sööma, palju vett jooma, ennast karastama. Ning...

1 tund ago

GALERIID

GALERII | Kommijooks tõi Käinasse liikumisrõõmu

Tuuletorn korraldab igal sügisvaheajal Käinas kommijooksu, nii ka kolmapäeval, 22. oktoobril.

3 tundi ago

UUDISED

TÖÖKUULUTUS | Hiiumaa vald otsib uut vallasekretäri

Hiiumaa vallavalitsuses on vabanenud vallasekretäri ametikoht. Senine vallasekretär Annika Grauberg, kes on töölt eemal olnud juba pikemat aega, lahkus ametist omal soovil.

5 tundi ago

UUDISED

KINDLUSTUSJUHTUM | Hiiumaal puhkenud elamupõleng tõi kaasa ulatuslikud kahjud

Salva Kindlustuse tänavuse suve ja sügise suurimate kindlustuskahjude juhtumite seas oli ka Hiiumaal septembris aset leidnud elamu tulekahju, mis sai alguse pööningult. Tules hävis...

5 tundi ago